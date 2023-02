Honderden miljoenen Britse coronasteun mogelijk fraude

Kleine Britse bedrijven hebben mogelijk voor 640 miljoen pond aan coronaleningen gekregen terwijl ze daar geen recht op hadden, omgerekend ruim 720 miljoen euro. Dit meldde de Britse staatsbank British Business Bank.

Het gaat om bedrijven die een lening ontvingen via de Bounce Back Loan Scheme, een regeling die kleine Britse bedrijven compenseerde voor inkomstenverliezen door de coronapandemie. Ondernemers konden een lening aanvragen tot en met eind maart 2021. In totaal hebben kleine bedrijven via deze regeling 46,6 miljard pond aangevraagd.

Ook in Nederland komt miljoenenfraude met coronasteun voor. Zo pakte de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vorig jaar mei 25 ondernemers op die 6 miljoen euro coronasteun hebben ontvangen. Daarbij zouden bewust valse omzetgegevens zijn opgegeven op basis van vervalste documenten.