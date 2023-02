Luxemerk Hermès wint zaak om virtuele Birkin-handtas

Het Franse luxemerk Hermès, bekend van lederwaren als handtassen, heeft in New York een zaak gewonnen van een kunstenaar die virtuele Hermès-tassen verkocht. De NFT’s van Mason Rothschild, die hij verkocht als MetaBirkins, maakten volgens de rechter inbreuk op de merkrechten van Hermès en waren mogelijk verwarrend voor klanten.

Met de MetaBirkins kregen klanten geen echte handtas in handen. Het ging om honderd verschillende virtuele tassen in felgekleurd bont, gebaseerd op de bekende Birkin-tas van Hermès. Kopers kregen daar een echtheidscertificaat bij van de kunstenaar.

Maar Hermès vindt dat Rothschild “een digitale speculant” is, die misbruik maakt van het door het Franse bedrijf opgebouwde merk. De Birkin-tas, genoemd naar de Frans-Britse zangeres Jane Birkin, is een van de populairste tassen van Hermès. Om zo’n tas, die duizenden euro’s kost, te kopen, moeten mensen soms jaren op een wachtlijst. Hermès heeft in de Verenigde Staten meer dan 1 miljard dollar aan Birkin-tassen verkocht en meer dan 100 miljoen dollar in de afgelopen tien jaar, stelde het bedrijf in de rechtszaak.

Rotschild, echte naam Sonny Estival, verkocht binnen een maand ruim 1 miljoen dollar aan MetaBirkins. Daarmee zat hij ook plannen van Hermès dwars om zelf NFT’s te gaan verkopen gebaseerd op zijn producten. De kunstenaar zegt dat de virtuele handtassen “een absurdistisch commentaar zijn op luxegoederen”. Daarmee zouden ze beschermd worden door een uitzondering op de regels voor intellectueel eigendom en merkenrecht die bedacht is voor kunst.

De zaak werd nauwlettend gevolgd om te kijken hoe de rechter met intellectueel eigendom en NFT’s zou omgaan. Die virtuele bezittingen werden de afgelopen jaren populair en er ging veel geld in om, maar critici zeggen dat het pure speculatie is.