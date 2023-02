NXP-topman: houden ons aan regels, chips in Russische wapens pech

NXP houdt zich aan alle regels voor het leveren van chips aan bedrijven. Maar dat er dan toch chips van het Eindhovense bedrijf in Russische wapens terecht zijn gekomen, is pech, zegt Jean Schreurs bij radiozender BNR. Veelal gaat het om chips die door dubieuze tussenhandelaren aan verkeerde partijen zijn geleverd, aldus de directeur van NXP Nederland.

Tegelijkertijd staan Russische bedrijven pas sinds kort op Europese en Amerikaanse sanctielijsten. “Spullen die je nu ziet zijn natuurlijk niet in de afgelopen maanden gemaakt”, benadrukt Schreurs. “Als je het hebt over een helikopter, dan is die echt wel een hele tijd geleden geproduceerd.”

NXP is niet het enige bedrijf waar dit probleem zich voordoet, weet Schreurs ook. “Dit gebeurt met heel veel chipproducenten. Wij zijn met onze 13 miljard euro omzet groot, maar er gaat in totaal 600 miljard euro in om. Dan is het relatief.”