Ook Chinese techbedrijven Alibaba en JD.com gaan AI gebruiken

Ook de Chinese techbedrijven Alibaba en JD.com gaan kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken. Alibaba maakte bekend aan een eigen AI-programma te werken dat lijkt op het bekende ChatGPT. Dat wordt momenteel intern getest.

Alibaba maakte dat bekend na berichten in de krant 21st Century Herald. Die stelde dat het techbedrijf, dat vooral bekend is van zijn webwinkel, de technologie wil gaan inzetten voor zijn chatapp DingTalk. Daarover liet Alibaba niets kwijt, maar het bedrijf zegt al enkele jaren onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie.

JD.com wil AI-programma’s die lijken op ChatGPT in gaan zetten in zijn producten. Daarbij denkt het webwinkelconcern aan de klantenservice.

Sinds de populariteit van het eind vorig jaar verschenen ChatGPT zetten veel techbedrijven in op nieuwe producten met AI ingebouwd. Zo kondigde Microsoft aan een nieuwere versie van ChatGPT van het bedrijf OpenAI in te gaan bouwen in zijn zoekmachine Bing. Die kan daardoor veel moeilijkere vragen in een keer beantwoorden dan nu het geval is. Zo weet de nieuwe zoekmachine raad met een vraag als “zoek recepten zonder noten voor een etentje met vijf mensen waarvan één vegetariër en maak een boodschappenlijstje”.

Ook Google kondigde al aan kunstmatige intelligentie in te willen zetten om zijn zoekmachine te verbeteren. Dat bedrijf ontwikkelde een eigen AI-programma met de naam Bard dat momenteel intern wordt getest. De Chinese zoekmachine Baidu zei eerder deze week ook al plannen te hebben om AI in te zetten in zijn producten.