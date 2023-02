Adidas vreest fors verlies door breuk met Kanye West

Adidas houdt rekening met een verlies als gevolg van de breuk met Kanye West dat kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Na een reeks antisemitische uitspraken van de rapper brak het Duitse sportartikelenmerk de samenwerking met West, die zichzelf tegenwoordig Ye noemt. Als de grote voorraad artikelen die Adidas met Ye’s merk Yeezy maakte volledig onverkocht blijft, moet het concern de volledige waarde van 500 miljoen euro afschrijven.

De samenwerking die Adidas en de artiest in 2015 begonnen, gold jarenlang als een van de lucratiefste bundelingen van krachten in de sportmodebranche. Nu die ten einde is, verwacht Adidas in 2023 een jaaromzet die 1,2 miljard euro lager is dan het geval was geweest als de Yeezy-lijn nog wel door het merk verkocht zou worden.

Naast de afschrijving van een half miljard op de voorraden sneakers, shirts, trainingsbroeken en slippers van Ye en Adidas, houdt het bedrijf ook rekening met eenmalige reorganisatiekosten. Daardoor zou het operationele verlies in heel 2023 kunnen oplopen tot 700 miljoen euro. Vorig jaar kelderde de winst van Adidas volgens voorlopige cijfers tot 254 miljoen euro, wat slechts een zesde is van het nettoresultaat in 2021.

“Die cijfers spreken voor zichzelf. We presteren op dit moment niet zoals we zouden moeten”, verklaarde topman Bjørn Gulden. “2023 wordt een overgangsjaar waarin we de basis leggen voor een groeiend en winstgevend bedrijf.” Dit zal wel enige tijd kosten, waarschuwde hij daarbij.