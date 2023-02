Aegon en Unilever stijgen op druk Damrak na cijfers

Aegon en Unilever behoorden donderdag tot de sterkste stijgers op het Damrak, na goed ontvangen resultaten van de AEX-bedrijven. Bij de middelgrote bedrijven vielen de cijfers van apothekersbedrijf Fagron en flitshandelaar Flow Traders in de smaak bij beleggers.

Aegon steeg dik 3 procent. De verzekeraar heeft vorig jaar een miljardenverlies geleden door de verkoop van zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR. Aegon moest namelijk flink afschrijven op die onderdelen. Volgens Aegon gaat het echter om een puur boekhoudkundig verlies. De operationele winst, waarin de afschrijving niet is meegenomen, bleef vorig jaar stabiel.

Unilever won 0,7 procent. Het levensmiddelenconcern zag afgelopen jaar de winst met een kwart stijgen. Het bedrijf achter merken als Knorr, Dove-zeep en Magnum-ijsjes verkocht voor meer geld aan producten dankzij prijsverhogingen. Daarnaast probeerde het de kosten te verlagen. De omzet ging met 14,5 procent omhoog tot ruim 60 miljard euro.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 756,89 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1035,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield klom 1 procent. De eigenaar van Mall of the Netherlands in Leidschendam zag de huurinkomsten vorig jaar met dik 29 procent stijgen en het resultaat met ruim een derde groeien. ArcelorMittal won 0,9 procent. De staalfabrikant boekte minder winst in het vierde kwartaal. Ook de omzet viel lager uit door een zwakkere vraag naar staal en lagere verkoopprijzen.

Fagron dikte 8,8 procent aan. Het apothekersbedrijf boekte afgelopen jaar ruim 10 procent meer omzet en rekent voor 2023 op een verdere omzetgroei. Flow Traders steeg bijna 5 procent. De flitshandelaar zag de handelsinkomsten in 2022 met 20 procent stijgen en de nettowinst met 15 procent toenemen.

Galapagos kelderde 8 procent. De biotechnoloog liet weten geen aanvraag in te zullen dienen voor een vergunning voor het middel filgotinib bij de ziekte van Crohn in Europa, na tegenvallende onderzoeksresultaten.

Crédit Agricole steeg 3,7 procent in Parijs na goed ontvangen resultaten van de Franse bank. De geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse, die een miljardenverlies leed in 2022, verloor 2 procent in Zürich. Siemens won 6,5 procent in Frankfurt. Het Duitse techconcern verhoogde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar na sterke kwartaalresultaten.

De euro was 1,0734 dollar waard, tegen 1,0726 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 78,35 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 85,01 dollar per vat.