Arcadis helpt mee met ontmanteling van Duitse kolencentrale

Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat helpen bij de ontmanteling van een Duitse kolencentrale zodat een chipfabriek kan worden gebouwd. Het betreft een terrein van ongeveer 53 hectare waar nu nog meerdere bouwwerken op staan.

De energiecentrale staat in Ensdorf, in de zuidwestelijke deelstaat Saarland, en was van 1961 tot en met 2017 in gebruik. Arcadis zegt van de eigenaar de opdracht te hebben gekregen om te ondersteunen bij de sanering van het terrein en ontmanteling van de centrale. Ook helpt Arcadis bij de voorbereidingen op de bouw die naar verwachting in de eerste helft van dit jaar begint. Hoeveel de klus precies oplevert, zegt de beursgenoteerde onderneming niet.

De Amerikaanse chipmaker Wolfspeed en ZF, een Duitse leverancier van auto-onderdelen, willen op het terrein een fabriek plaatsen. Daarin moeten chips voor elektrische voertuigen worden gemaakt. De fabriek is de eerste van Wolfspeed in Europa.

De chipfabriek levert de regio naar verwachting zo’n duizend banen op, meldt Arcadis. Wolfspeed had het begin februari, bij de presentatie van de plannen, over zeshonderd banen in de fabriek als die volledig operationeel is. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz was voor de presentatie naar Ensdorf afgereisd en sprak zijn steun uit aan de komst van de chipfabriek.