Cryptobeurs Kraken treft miljoenenschikking met beurswaakhond VS

Cryptoplatform Kraken betaalt de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC 30 miljoen dollar om een punt te zetten achter een onderzoek naar mogelijk illegale activiteiten. De SEC verdenkt de beurs voor digitale munten regels voor effectenhandel te hebben overtreden met een activiteit die bekendstaat als staking. Daarbij laten klanten hun cryptomunten voor een periode vastzetten om een blockchain te laten werken, waarmee ze zelf meer cryptogeld kunnen verdienen.

Kraken heeft nu een miljoenenschikking getroffen om van verder onderzoek af te zijn, maar bekent geen schuld. Wel heeft het Amerikaanse bedrijf beloofd te stoppen met staking.

Het oordeel van de SEC dat staken feitelijk neerkomt op een dienst in effectenhandel kan voor andere cryptobeurzen verreikende gevolgen hebben. Ook branchegenoten als Coinbase en Binance bieden deze dienst aan. Zij zijn aan veel strengere regels gebonden voor de bescherming van hun klanten als ze te boek staan als effectenhandelaren.

“De ingreep van vandaag zou de markt duidelijk moeten maken dat verleners van stakingsdiensten zich moeten registreren, volledige openheid van zaken moeten geven en beleggers moeten beschermen”, verklaarde Gary Gensler, voorzitter van de SEC.

Kraken meldt in een reactie dat staken alleen voor klanten in de Verenigde Staten onmogelijk wordt. Buiten dat land biedt het bedrijf de dienst aan via een aparte dochteronderneming.

Door de grote gevolgen die de schikking met de SEC kan hebben voor de bredere sector, daalden veel cryptomunten in waarde. Bitcoin daalde bijna 5 procent. Ook Ether zake bijna 5 procent.