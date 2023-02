Duitse inflatie koelt af tot laagste niveau in vijf maanden

De inflatie in Duitsland is in januari afgekoeld tot het laagste niveau in vijf maanden, dankzij de overheidssteun om de torenhoge energiekosten voor huishoudens te verlichten. Consumenten zijn daardoor minder kwijt aan gas en elektra dan ze anders zouden zijn geweest. Het levensonderhoud in de grootste economie van de eurozone werd desondanks in januari 9,2 procent duurder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van de Europese rekenmethode.

In december bedroeg de inflatie nog 9,6 procent. Destatis moest de publicatie van de inflatiecijfers een week uitstellen vanwege verwerkingsproblemen. Die vertraging dwong het Europese statistiekbureau Eurostat vorige week om een schatting te maken voor de Duitse inflatie. Het donderdag gepubliceerde inflatiecijfer valt hoger uit dan de schatting van Eurostat en de kans is dan ook groot dat het inflatiecijfer van 8,5 procent van de eurozone in januari iets naar boven zal worden bijgesteld.

Op basis van de eigen rekenmethode van Destatis nam de inflatie in Duitsland afgelopen maand iets toe tot 8,7 procent, van 8,6 procent in december. Dat de nationale inflatiemaatstaf in januari is gestegen, terwijl de Europese maatstaf is gedaald geeft volgens economen van ING aan dat de inflatiecijfers dit jaar met veel ruis worden omgeven.

Het interpreteren van de prijsgegevens wordt onder meer bemoeilijkt door een update van het mandje van goederen en diensten dat Destatis gebruikt voor zijn inflatieberekeningen. Ook de regelmatige herziening van de energiecontracten van huishoudens en de verschillende steunmaatregelen van de overheid maken een interpretatie lastig.

Desondanks lijkt de inflatie in Duitsland volgens de ING-economen het hoogtepunt te hebben bereikt. Inflatiecijfers van meer dan 10 procent zouden daarmee nu achter de rug moeten zijn, tenzij er weer een grote stijging van de energieprijzen komt. De weg naar substantieel lagere inflatiepercentages zal volgens de economen echter niet gemakkelijk zijn. Voorlopig zijn het vooral de lagere energieprijzen en de overheidsmaatregelen die de inflatie drukken.

Statistiekbureau CBS bevestigde donderdag dat de inflatie in Nederland in januari volgens de Europese rekenmethode is teruggedrongen tot 8,4 procent, dankzij het energieplafond van de overheid. Volgens de eigen rekenmethode van het CBS nam de inflatie af tot 7,6 procent.