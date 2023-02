Groei L’Oréal boven verwachting, ondanks tegenvaller China

Het Franse cosmeticaconcern L’Oréal heeft een sterk vierde kwartaal gedraaid, ondanks tegenvallende verkopen in China. Dat had te maken met de strenge coronamaatregelen in het land, die inmiddels zijn losgelaten. De markt voor make-up en huidverzorgingsproducten werd “duidelijk beïnvloed door de beperkingen op het gebied van de volksgezondheid”, meldt het bedrijf.

Volgens L’Oréal zijn de marktomstandigheden in China “uitdagend”, waarbij de verkoop van luxeproducten een “drastische vertraging” hebben opgelopen.

Toch groeide de totale omzet van het concern met ruim 8 procent in het afgelopen kwartaal, ondanks de hoge inflatie. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners. Het afgelopen jaar nam de omzetgroei steeds wat verder af door de afgenomen vraag uit China. In Azië bedroeg de groei in het vierde kwartaal slechts 4,9 procent.

De operationele winst van L’Oreal in heel 2022 kwam uit op omgerekend 7 miljard euro, boven de verwachtingen van analisten.