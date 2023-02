ING voorziet meer reizen per vliegtuig, ondanks duurdere tickets

Hoewel vliegtickets dit jaar opnieuw duurder zijn geworden pakken naar verwachting meer reizigers het vliegtuig om op vakantie te gaan, voorzien economen van ING Research. De groei van het vliegverkeer komt volgens de bank mede doordat er geen ingrijpende coronabeperkingen meer zijn.

Vorig jaar was het aantal reizigers en vluchten op Schiphol terug op respectievelijk 73 procent en 80 procent van het niveau van 2019, het jaar voor de coronapandemie. “Het sterke herstel van het Europese vakantie- en vrijetijdsverkeer is ook terug te zien in jaarcijfers over passagiersaantallen van onder andere Easyjet, Ryanair en Wizz Air, aldus de onderzoekers van de bank. “Signalen over boekingen wijzen erop dat dit zich doorzet in 2023”.

Het kabinet heeft de vliegbelasting begin dit jaar ruimschoots verdrievoudigd, van 8 euro per ticket tot ruim 26 euro. Dit lijkt mensen er vooralsnog niet van te weerhouden om te vliegen.

“Na de problemen met opschalen op Schiphol door personeelstekorten, is het de bedoeling dat de daglimiet voor passagiers eind maart losgelaten wordt. In dat geval kan de vraag naar vliegreizen ook beter gefaciliteerd worden”, stellen de deskundigen. Het beoogde plafond van het aantal vluchten van en naar Schiphol blijft met 440.000 vluchten lager dan voor corona.

In het rapport staat ook dat de transport- en logistieksector, na een sterk herstel vorig jaar, nu meer economische tegenwind ondervindt. “Het goederenvervoer over land, water en door de lucht heeft last van minder vraag. Toch wordt het met aanhoudende capaciteitskrapte voor de meeste bedrijven geen mager jaar. Zo zal de milde terugval van de vervoersvraag voor veel wegtransporteurs door het chauffeurstekort eerder aanvoelen als verlichting dan als zwaarder weer”, stelt ING.

In de binnenvaart is vooral de scheepscapaciteit door de verkoop van schepen en door inefficiĆ«nties krapper. “Hogere tarieven vangen de kostenstijging hierdoor ook behoorlijk goed op. Na de e-commerce hausse tijdens corona maakt het pakketvervoer nu als enige een voelbare correctie door”, staat in het rapport.