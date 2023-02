Klimaatactivistische aandeelhouder klaagt directie Shell aan

De directieleden van Shell worden persoonlijk aangeklaagd omdat ze niet genoeg doen om het olie- en gasconcern te laten voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. De zaak wordt in het Verenigd Koninkrijk gevoerd door ClientEarth, een milieuorganisatie die via het recht het klimaatbeleid probeert aan te scherpen. Om het bestuur van Shell aan te kunnen spreken, heeft de organisatie zelf ook aandelen in het olie- en gasbedrijf.

Het bestuur brengt de toekomst van Shell in gevaar door niet genoeg te doen, stelt advocaat Paul Benson van ClimateEarth. Door nog veel geld in fossiele brandstoffen te steken zit Shell daar volgens de organisatie nog decennia aan vast, terwijl die brandstoffen door de energietransitie op den duur onrendabel worden. Daarmee komt volgens Benson op langere termijn de levensvatbaarheid van Shell in gevaar, kan de aandelenprijs kelderen en kunnen aandeelhouders veel geld verliezen. Daar stelt ClientEarth de directieleden persoonlijk aansprakelijk voor. Dat doet de organisatie met steun van pensioenfondsen uit diverse landen die aandelen Shell bezitten.

De milieugroep maakt gebruik van het Britse ondernemingsrecht. “De zakenwereld wemelt van de voorbeelden van bedrijven die erin faalden zich aan te passen”, stelde de organisatie in maart vorig jaar toen de plannen voor de rechtszaak werden aangekondigd. Het is nu aan het Britse High Court om te bepalen of de zaak door kan gaan.

Shell zegt de beschuldigingen van ClimateEarth niet te accepteren. “Onze directeuren hebben voldaan aan hun wettelijke plichten en hebben, te allen tijde, in het belang van het bedrijf gehandeld”, reageert het bedrijf.

Milieudefensie, dat in Nederland met succes een klimaatrechtszaak voerde tegen Shell, laat weten dat het de zaak van ClientEarth “heel erg toejuicht”. ClientEarth bouwt voort op de zaak die Milieudefensie in 2021 won van Shell. Daar verwijst de Britse organisatie ook naar.

De rechtbank in Den Haag oordeelde destijds dat de multinational meer moet doen om de CO2-uitstoot die het veroorzaakt te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn verminderd ten opzichte van 2019. Wat betreft de eigen uitstoot van Shell is dat een harde resultaatverplichting. Over de uitstoot van de brandstoffen die Shell verkoopt was het oordeel minder had: daar gaat het om een inspanningsverplichting. Shell ging in beroep, de zaak voor het gerechtshof moet nog beginnen.

“Iedereen is klaar met de groene praatjes van het Shell-bestuur: de aandeelhouders, de politiek, de mensen”, stelt Milieudefensie. De organisatie zegt dat het “niet anders kan” dan dat Shell en zijn bestuursleden ter verantwoording worden geroepen.