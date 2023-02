Retailexperts: binnenkort mogelijk meer lege schappen

Als supermarkten en fabrikanten het niet eens worden over prijsverhogingen van boodschappen kan dit zorgen voor meer lege schappen, zeggen supermarktdeskundigen. Momenteel onderhandelen supermarkten en fabrikanten over prijsverhogingen van producten en die gesprekken zijn door de kostenstijgingen bij veel bedrijven extra moeizaam. “Supermarkten willen geen te hoge prijsverhogingen doorvoeren over de rug van de klant. Zij bepalen nu of consumenten een product kunnen kopen of niet”, zegt retailadviseur Erik Hemmes.

Boodschappen worden komende maanden in elk geval weer duurder, verwachten supermarktdeskundigen. De prijzen zijn al gestegen met 14 procent tot nu toe. Hoe lang de prijzen blijven stijgen is nog niet duidelijk. “Het zal me niet verbazen als boodschappen 3 tot 4 procent duurder worden in 2023”, meldt marketingdeskundige Paul Moers. Volgens de supermarktkenner duren de onderhandelingen voor dit jaar langer dan gebruikelijk en zijn ze nog nooit zo zwaar geweest als nu.

Zowel fabrikanten als supermarkten hebben afgelopen jaar te maken gekregen met stijgende kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen en energie. Deze kosten moeten ze doorberekenen, maar het lukt ze niet altijd om het eens te worden over een prijs, zien Moers en Hemmes. Daardoor kiezen supermarkten er soms voor om een fabrikant onder druk te zetten door een product helemaal niet in te kopen, wat kan zorgen voor lege schappen in de winkel.

Supermarktenkoepel CBL geeft toe dat de onderhandelingen “steeds intensiever” worden. “Door scherpe onderhandelingen proberen supermarkten ervoor te zorgen dat niet alles op het bordje van de consument terecht komt. Dit vergt nu eenmaal meer onderhandelingen en daarmee meer tijd”, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie.

Fabrikanten als Unilever, van merken als Dove, Magnum en Knorr, en supermarkten hebben doorgaans maar een kleine winstmarge, zegt Moers. Hij vermoedt dat de winst van supermarkten afgelopen jaar ongeveer 1 procent is en dat sommige winkels zelfs verlies hebben gedraaid.

Unilever maakte afgelopen jaar 8,3 miljard euro winst. Volgens topman Alan Jope profiteert het bedrijf niet van de huidige marktomstandigheden, zoals bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven dat wel doen.

Supermarkten proberen prijsverhogingen zo lang mogelijk uit te stellen, zegt Hemmes. Maar hoe lang de prijzen voor boodschappen nog gaan stijgen hangt af van de oorlog in Oekraïne en wat prijzen voor grondstoffen als graan en energieprijzen gaan doen.