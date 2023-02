Staalconcern ArcelorMittal merkt zwakkere vraag en lagere prijzen

ArcelorMittal, ’s werelds grootste staalproducent, heeft afgelopen tijd druk gevoeld van een zwakkere vraag naar staal en lagere verkoopprijzen. Daardoor zag de op de Amsterdamse aandelenbeurs genoteerde onderneming de omzet flink dalen. Verder had ArcelorMittal te kampen met hogere kosten voor energie.

De omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 16,9 miljard dollar (15,7 miljard euro). Dat was een jaar eerder nog 20,8 miljard dollar. De wereldwijde verschepingen van staal zakten naar 12,6 miljoen ton, tegen 15,8 miljoen ton in het vierde kwartaal van 2021.

Vanwege de zwakkere vraag verlaagde het in Luxemburg gevestigde ArcelorMittal ook zijn productie. Daarnaast werden fabrieken in onder meer Spanje en Frankrijk stilgelegd of werd de productie daar verlaagd in verband met de hoge energiekosten. Daardoor kromp de staalproductie naar 13,2 miljoen ton, van 16,5 miljoen ton een jaar eerder.

De nettowinst bedroeg 261 miljoen dollar. Dat was nog ruim 4 miljard dollar een jaar geleden. In een toelichting zei topman Aditya Mittal dat in de loop van het jaar de uitdagingen groter werden. Hij denkt wel dat het dieptepunt achter de rug is. Voor 2023 rekent het concern op een stijging van de wereldwijde staalvraag en een toename van zijn verschepingen met circa 5 procent.

ArcelorMittal heeft ook een fabriek in Oekraïne. Vanwege de oorlog had het bedrijf zijn fabriek in de Oekraïense stad Kryvy Rih grotendeels stilgelegd. ArcelorMittal heeft een afschrijving gedaan van 1 miljard dollar op de fabriek.