Studie: honderden miljoenen van logistiek nodig voor laadpalen

Bedrijven in de logistieke sector in Nederland moeten de komende jaren nog honderden miljoenen investeren in laadoplossingen voor elektrische busjes en trucks. Tot 2030 gaat het om investeringen voor onder meer transportbedrijven en distributiecentra van zo’n 625 miljoen euro, staat in een rapport van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

“Een substantieel bedrag dat vooral voor kleinere bedrijven een drempel kan zijn voor de overstap naar elektrisch rijden, met name voor de circa 80.000 mkb-bedrijven met een kleiner wagenpark”, stelt de organisatie.

In januari 2025 voeren 30 tot 40 Nederlandse gemeenten zero emissiezones in. Maar volgens de onderzoekers kunnen de hoge kosten voor de laadinfrastructuur de overgang naar elektrisch rijden vertragen.

Naast de investeringskosten zijn er ook nog de kosten voor beheer en onderhoud van de laadinfrastructuur en voor snelladers. Deze heeft de NAL becijferd op 1,1 miljard euro over een periode van tien jaar. In de NAL werken overheden, marktpartijen en netbeheerders samen om te proberen ervoor te zorgen dat er op tijd voldoende laadinfrastructuur is om de massale overstap naar elektrisch vervoer mogelijk te maken.