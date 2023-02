Travelex krijgt boete van 1 ton voor overtreden antiwitwasregels

Wisselkantoor Travelex heeft een boete van 100.000 euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het overtreden van de regels voor het voorkomen van witwassen. Volgens de toezichthouder heeft Travelex meer dan drie jaar lang ongebruikelijke transacties te laat gemeld aan de autoriteiten.

Eigenlijk had de onderneming de Financial Intelligence Unit (FIU) tijdelijk op de hoogte moeten stellen bij transacties met een bedrag van 2000 euro of meer, maar dat gebeurde niet altijd. DNB geeft aan dat Travelex van januari 2019 tot en met februari vorig jaar meerdere van dit soort ongebruikelijke transacties niet snel genoeg rapporteerde.

Volgens de toezichthouder heeft Travelex de overtreding zelf opgemerkt. Het bedrijf meldde dit vervolgens aan DNB en gaf de betreffende transacties daarbij alsnog door aan de FIU. Travelex heeft nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de opgelegde boete.