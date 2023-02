Voormalig Nuon-baas Tobias Swelheim overleden

Voormalig topman van energiebedrijf Nuon Tobias Swelheim is maandag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Vitesse bekendgemaakt, de voetbalclub die hij met Nuon heeft gesponsord en waar hij een prominente rol had. Zo was hij onder meer betrokken bij het oprichten van het Gelredome, het huidige stadion van Vitesse. Onder de leiding van Swelheim groeide Nuon uit tot een grote speler op de energiemarkt.

Swelheim stond veertien jaar aan het roer van Nuon, dat in 2019 verder ging onder de naam van moederbedrijf Vattenfall. In 2002 trad hij terug. Maar bij het grote publiek werd hij vooral bekend vanwege affaires binnen Vitesse. Zo kwam Nuon bekend te staan als geldschieter voor de club, toen die kampte met een schuld van ruim 60 miljoen gulden na het vertrek van voorzitter Karel Aalbers begin 2000. Destijds riep Swelheim: “Zonder onze hulp was Vitesse failliet geweest.” Maar critici zeiden dat hij geld in een bodemloze put gooide. In maart 2001 verbrak Nuon voortijdig alle banden met Vitesse.

Het Nuon-logo was jarenlang te zien op de shirts van de voetballers van Vitesse. In 1997 trad Swelheim toe tot de raad van toezicht van de club. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot ‘Gouden Vitessenaar’, een titel die volgens de voetbalclub alleen is weggelegd voor mensen “die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt of maken voor Vitesse en daarbij essentieel bijdraagt aan de continuïteit van de club”.