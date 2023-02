Wereldbank stelt 1,8 miljard beschikbaar voor rampgebied Turkije

De Wereldbank stelt bijna 1,8 miljard dollar (1,7 miljard euro) beschikbaar voor hulpverlening en wederopbouwactiviteiten in het aardbevingsgebied in Turkije. ’s Werelds grootste financier voor ontwikkelingssamenwerking is ook begonnen aan een eerste raming van de schade die de bevingen hebben veroorzaakt, om zo te bepalen waar als eerste geld naartoe moet.

Via twee bestaande projecten in Turkije stelt de Wereldbank direct 780 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp. Daarnaast treft de instelling uit Washington voorbereidingen om voor nog eens 1 miljard dollar financiƫle hulp te verlenen aan inwoners van het getroffen gebied in het zuiden van Turkije. Het geld gaat ook naar de wederopbouw van bijvoorbeeld wegen en andere infrastructuur.

In het land zijn zeker 17.406 doden gevallen door de aardschokken van maandag. In buurland SyriĆ« steeg het dodental richting 3400. Door de aardschokken zijn veel gebouwen ingestort en er liggen nog veel mensen onder het puin. Overlevenden die dakloos zijn geraakt hebben daarnaast te maken met temperaturen die ’s nachts dalen tot onder het vriespunt.