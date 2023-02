Winkelvastgoedbedrijf URW zet herstel van coronacrisis door

Unibail-Rodamco-Westfield (URW), eigenaar van onder meer het grote winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam, heeft afgelopen jaar het herstel van de coronapandemie doorgezet. Volgens de in Amsterdam genoteerde onderneming zijn de verkopen van winkeliers die panden van het vastgoedfonds huren weer terug op het niveau van voor de crisis, net als de huurinkomsten van URW.

De totale huurinkomsten stegen vorig jaar met 29 procent tot ruim 2,2 miljard euro. Het overgrote deel daarvan komt uit winkelcentra, maar URW is ook actief met kantoren en congressen en tentoonstellingen. De nettowinst klom met een derde tot meer dan 1,3 miljard euro.

De leegstand bij winkelcentra van URW lag in 2022 gemiddeld op 6,5 procent, tegen 7 procent een jaar eerder. Medio 2021 was er nog een leegstand van bijna 9 procent omdat veel winkeliers vanwege de pandemie hun zaken hadden gesloten. Maar door het herstel van de crisis worden dus weer meer winkels geopend. In een toelichting spreekt topman Jean-Marie Tritant van een jaar met “uitstekende” financiĆ«le resultaten. Volgens hem is elke impact van de coronacrisis nu achter de rug.

Branchegenoot Wereldhave, die ook winkelcentra exploiteert, meldde eveneens dat de verkopen van zijn huurders zijn hersteld van de pandemie. Verder is de leegstand in de Nederlandse winkelcentra volgens Wereldhave gedaald naar het laagste niveau sinds 2014.