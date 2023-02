Zelda duurder, Nintendo-spellen na jaren mogelijk in prijs omhoog

Nintendo gaat mogelijk hogere prijzen hanteren voor spellen voor de Switch-spelcomputer, nadat die prijzen ondanks de inflatie jarenlang gelijk zijn bleven. Het nieuwe Zelda-spel, waar gamers wereldwijd sterk naar uitkijken, kost 69,99 dollar (circa 65 euro) als het in mei wordt uitgebracht in de Verenigde Staten. Dat is 10 dollar meer dan normaal.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wordt het duurste spel van Nintendo tot dusver, zonder speciale edities met extra’s meegeteld. Of de prijsstijging van 10 dollar voor alle nieuwe spellen gaat gelden, is niet bekend. Een woordvoerder van het Japanse bedrijf zegt dat de prijzen per spel worden vastgesteld. De prijs van Zelda is vergelijkbaar met de prijzen die concurrenten Sony (PlayStation) en Microsoft (Xbox) hanteren.

Het besluit van Nintendo, een van de grootste spelontwikkelaars ter wereld, wordt naar verwachting goed ontvangen door de gamesector. Spelontwikkelaars zijn voorstander van hogere prijzen, maar stellen zich terughoudend op omdat ze niet als een van de eersten hun prijzen willen verhogen. Dat terwijl hun productiekosten zijn gestegen door de toegenomen verwachtingen over de kwaliteit en inhoud van spellen.

Nintendo maakte recent nog bekend de verwachtingen voor de omzet en winst voor zijn huidige boekjaar, dat loopt tot en met maart, terug te schroeven. Het bedrijf waarschuwde eerder al voor tegenvallende verkopen van zijn Switch-spelcomputers, mede door tekorten aan onderdelen zoals chips.