Afhandelaars Schiphol: meivakantie gedeelde verantwoordelijkheid

De Werkgeversvereniging Passagiers en Bagageafhandeling Luchtvaart (WPBL) roept Schiphol en luchtvaartmaatschappijen op om zich meer in te zetten om problemen bij de bagageafhandeling van de luchthaven in de meivakantie te voorkomen. Door personeelskrapte is het namelijk nog niet zeker of er tegen die tijd voldoende afhandelaars zijn. WPBL vindt dat de werkgevers in ieder geval genoeg hebben gedaan om deze problemen voor te blijven.

WPBL wil wel dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen en om tafel gaan: werkgevers, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. Volgens voorzitter van WPBL Edwin van der Linden hebben de werkgevers al flinke stappen gezet. “We hebben in onze sector net een nieuwe cao afgesproken per 1 juli 2022. De salarissen van de laagstbetaalde medewerkers in onze sector stijgen de komende drie jaar stapsgewijs met ruim 25 procent. Dat is ongekend.”

Maar Schiphol zou erop hebben aangedrongen om de lonen sneller te laten stijgen, om het werk van een bagageafhandelaar qua salaris aantrekkelijker te maken voor nieuw personeel. Maar sneller dan die drie jaar, dat kan niet. “Zo’n grote kostenstijging kunnen we als sector simpelweg niet in één keer aan”, aldus Van der Linden.

WPBL vertegenwoordigt verschillende afhandelbedrijven, waaronder Swissport, Menzies, Aviapartner en Viggo. De bedrijven regelen in opdracht van luchtvaartmaatschappijen werknemers op de grond, van de steward bij de incheckbalie tot bagageladers bij het vliegtuig.

Die samenwerking is op basis van een vaak langlopend contract, legt Van der Linden uit. “Daardoor zijn de kosten om de loonsverhoging te versnellen moeilijk om op de luchtvaartmaatschappijen te verhalen, omdat het ook moeilijk is die contracten open te breken.” Het zou goed zijn als afhandelbedrijven daarover wel het gesprek aangaan met de maatschappijen. “Maar dat proces gaat niet snel, zeker niet als de contracten zijn afgesloten in het buitenland.”

Schiphol-topman Ruud Sondag trok vorige week aan de bel: het personeelstekort bij grote afhandelbedrijven zou te veel problemen opleveren. In de meivakantie zou de luchthaven daardoor mogelijk toch weer een maximum moeten instellen voor het aantal reizigers dat dagelijks kan vertrekken. Dat terwijl de limiet juist vanaf maart zou vervallen.

Van der Linden zou graag zien dat Schiphol de regie neemt. Vooralsnog heeft de luchthaven een lening van 10 miljoen euro geboden. “Maar een lening is niet gratis en moet uiteindelijk worden terugbetaald. Dat is op geen enkele manier een oplossing.” Een toeslag van enkele euro’s per passagier zou de afhandelbedrijven op Schiphol daarentegen wel kunnen helpen bij het werven van broodnodig extra personeel, denkt Van der Linden.