Chipbedrijven helpen Nikkei aan kleine winst in lagere regio

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag licht vooruitgegaan dankzij sterke koerswinsten onder de Japanse chipbedrijven. Elders in de Aziatische regio lieten de aandelenmarkten verliezen zien, in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street. De rentevrees laaide daarbij weer op na uitlatingen van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank over de noodzaak van verdere renteverhogingen in de strijd tegen de inflatie. Beleggers namen dan ook geen risico in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat volgende week naar buiten wordt gebracht.

De Japanse maker van chipapparatuur Tokyo Electron dikte 4,5 procent aan na een verhoging van de omzet en winstverwachting voor het gehele boekjaar. Chiptester Advantest ging mee omhoog en klom dik 1 procent. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, sloot daardoor 0,3 procent in de plus. Autofabrikant Nissan won 1,5 procent dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht van het bedrijf, waarin de winstverwachting werd gehandhaafd. Het Japanse persbureau Kyodo meldde daarnaast dat de overheid naar verwachting volgende week dinsdag de nominaties voor de nieuwe gouverneur van de Bank of Japan bekend zal maken.

De Hang Seng-index raakte tussentijds 1,9 procent kwijt. Vooral de Chinese techbedrijven lieten flinke verliezen zien na de recente sterke opmars van de techaandelen. Zo zakten Alibaba en Tencent rond de 2,8 procent. De beurs in Shanghai daalde 0,5 procent na een toename van de Chinese inflatie in januari. De consumentenprijzen namen vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar en door de heropening van de economie afgelopen maand met 2,1 procent toe, tegen 1,8 procent in december.

De Kospi in Seoul zakte 0,7 procent ondanks een koerssprong van ruim 16 procent van SM Entertainment. Het Zuid-Koreaanse muziekbedrijf Hybe, bekend van de populaire K-pop band BTS, heeft een belang van bijna 15 procent genomen in zijn rivaal SM. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,8 procent. De Australische centrale bank liet in zijn kwartaalrapport weten dat de inflatie nog altijd hoog is en dat verdere renteverhogingen waarschijnlijk nodig zijn. Eerder deze week werd de rente in Australiƫ al met een kwart procentpunt opgeschroefd.