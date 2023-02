Geen ontslagen bij papierfabriek Crown Van Gelder na doorstart

Alle medewerkers van de aanvankelijk failliet verklaarde papierfabriek Crown Van Gelder uit Velsen-Noord kunnen daar blijven werken. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt, tegelijkertijd met de aankondiging van de doorstart. Een woordvoerder kan nog niet zeggen wie de schulden heeft overgenomen. De fabriek moet binnen twee weken weer draaien.

Crown Van Gelder gaat verder onder dezelfde naam. Er werken ongeveer 250 mensen bij het papierbedrijf, dat eind vorige maand onverwacht faillissement aanvroeg. Het 126 jaar oude bedrijf was afgelopen jaar nog winstgevend, maar zag door hoge prijzen voor energie en grondstoffen en de veranderde markt toch geen toekomstperspectief meer.

De curatoren zeggen dat Crown Van Gelder voorbarig is geweest met het aankondigen van de doorstart. “Woensdagavond hebben we in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een doorstart van de activiteiten”, aldus curator Rocco Mulder. “We zijn er bijna, maar de puntjes moeten nog op de i.” Mulder verwacht begin volgende week meer duidelijkheid te hebben.