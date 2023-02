Kaag: alle seinen op groen voor verkoop aandelen ABN Amro

Minister Sigrid Kaag van Financiën heeft de knoop doorgehakt om aandelen van de Staat in ABN Amro te verkopen, omdat “alle seinen op groen staan”. Volgens haar is nu aan aantal voorwaarden voldaan, zoals financiële stabiliteit, zei ze voorafgaand aan de ministerraad.

De minister ging daarbij uit van het advies van een onafhankelijke instantie die het belang van de overheid in financiële instellingen beheert, NLFI. De stichting meldde eerder vrijdag dat het doel van de overheid is om het belang van de bank te verkleinen tot net iets minder dan 50 procent. Het is volgens Kaag “een signaal” dat de overheid straks niet meer een meerderheid van de aandelen in bezit heeft.

Kaag benadrukt dat al vanaf het begin van het kabinet Rutte-III is aangekondigd dat de Staat van plan is om te starten met de verkoop van aandelen in ABN Amro. “De Staat is natuurlijk in ABN Amro gestapt, niet omdat we per se een bank wilden gaan runnen, maar omdat het ging om de financiële stabiliteit en de zekerheid voor veel klanten. Het was op een moment van crisis. De intentie is altijd geweest om er op een gepast moment weer gefaseerd uit te kunnen stappen”, aldus Kaag. Volgens haar is het nu het juiste moment.