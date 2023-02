Meer winst voor de Volksbank in 2022

De Volksbank, bekend van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en Regiobank, heeft in 2022 een hogere winst behaald, mede geholpen door de stijgende rentes. De nettowinst van de in 2013 genationaliseerde bank steeg met 29 procent tot 191 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder.

De totale inkomsten gingen met 17 procent omhoog tot 965 miljoen euro. Om de hoge inflatie onder controle te krijgen is de Europese Centrale Bank (ECB) de rente aan het opvoeren. Daardoor kunnen banken ruimere marges rekenen op bijvoorbeeld spaarrekeningen. Maar de Volksbank behaalde ook hogere inkomsten uit onder meer adviesverlening voor hypotheken. Daar stond tegenover dat de kosten licht daalden.

Wel zette de bank meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden afgelost vanwege de afzwakkende economie. In een toelichting zei topman Martijn Gribnau dat de Volksbank nog geen grote toename ziet van mensen die in financiële problemen komen. De instroom van consumenten bij de afdeling bijzonder beheer, waar probleemgevallen worden ondergebracht, is volgens Gribnau nog beperkt. En bij middelgrote en kleine bedrijven ziet de Volksbank geen signalen dat daar de problemen toenemen. “Maar we zijn wel prudent en daarom hebben we daar meer provisies voor genomen”, aldus de topman.

De Volksbank voorspelt voor dit jaar een verdere stijging van de winst. De bank stelt wel dat er nog veel onzekerheden zijn, waaronder de oorlog in Oekraïne, en de impact daarvan op de financiën van klanten. De Volksbank wil de Nederlandse staat, als enige aandeelhouder, een dividend betalen van 90 miljoen euro over 2022.

De bank maakte verder bekend vanaf 1 maart de variabele rente op particuliere en zakelijke spaarrekeningen te verhogen.