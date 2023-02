Netbeheerder TenneT onderzoekt verkoop Duitse activiteiten

Netbeheerder TenneT onderzoekt een mogelijke verkoop van zijn Duitse activiteiten aan de Duitse staat. Volgens TenneT zou een verkoop kunnen helpen “om de ambitieuze doelstellingen voor de energietransitie te realiseren”.

TenneT beheert momenteel het Nederlandse hoogspanningsnet en een deel van het Duitse hoogspanningsnet, maar constateert dat zowel de Nederlandse als de Duitse overheid er de voorkeur aan geeft haar nationale elektriciteitsnet te financieren, daarover zeggenschap te hebben en in eigendom te hebben. Gemotiveerd door hun klimaatambities en geopolitieke ontwikkelingen richten beide regeringen zich sterk op de ontwikkeling van infrastructuur voor de energietransitie, aldus TenneT.

“In het licht hiervan en van TenneT’s beoordeling van mogelijke scenario’s, is TenneT voornemens gesprekken aan te gaan met de Duitse overheid om de mogelijkheid van een volledige verkoop van TenneT’s Duitse activiteiten tegen aanvaardbare voorwaarden te onderzoeken. Een dergelijke transactie zou het mogelijk maken twee sterke nationale spelers te creĆ«ren die blijven samenwerken in het aanjagen van de energietransitie.”

De Nederlandse staat is de enige aandeelhouder van TenneT en de overheid heeft nog geen definitief besluit genomen over een eventuele verkoop. De netbeheerder zegt de volgende stappen in nauwe samenwerking met de overheid te zullen zetten. “TenneT blijft zich in de komende gesprekken richten op het waarborgen van de leveringszekerheid en de belangen van haar medewerkers, klanten, leveranciers, financiers en andere stakeholders”, aldus een verklaring.

De kapitaalinvesteringen van TenneT worden voornamelijk gefinancierd met vreemd vermogen, waarbij de netbeheerder de grootste uitgever van groene obligaties in de Europese Unie is, en met eigen vermogen om een sterke kredietwaardigheid te behouden. De kapitaalbehoefte van TenneT voor dit decennium neemt toe en de netbeheerder constateert dat de Nederlandse overheid er de voorkeur aan geeft de Nederlandse activiteiten (momenteel geschat op circa 10 miljard euro) te financieren. Tegelijkertijd wordt een een structurele oplossing gezocht voor de kapitaalbehoefte voor de Duitse activiteiten van TenneT, momenteel geschat op zo’n 15 miljard euro.