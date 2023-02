Olie- en gasconcern Shell schittert op rood Damrak

Shell is vrijdag de dag uitgegaan als koploper bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern werd omhooggestuwd door een stijging van de olieprijzen nadat Rusland had aangekondigd de olieproductie te verlagen. Moskou reageerde daarmee op de westerse importverboden en prijsplafonds op Russische olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 79,76 dollar en Brentolie werd eveneens 2,2 procent duurder op 86,36 dollar per vat.Shell won uiteindelijk 2,9 procent.

Philips (min 1,9 procent) stond daarentegen onder druk door tegenvallend nieuws over zijn defecte slaapapneu-apparaten. Het zorgtechnologiebedrijf heeft in november en december 8000 nieuwe meldingen gedaan van problemen bij pati├źnten die mogelijk het gevolg zijn van defecte slaapapneu-apparaten. In 82 van die gevallen was er sprake van een sterfgeval.

Ook de algehele stemming op de Europese beurzen was bedrukt. Dat kwam onder meer door rentevrees. Verscheidene kopstukken van de Amerikaanse centrale bank waarschuwden deze week al dat de rente in de Verenigde Staten verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden. Ook in Europa pleiten centrale bankiers voor meer renteverhogingen.

De AEX sloot 0,6 procent in het rood op 752,22 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 1018,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,4 procent.

In de MidKap verloor roestvrijstaalmaker Aperam 7,4 procent na tegenvallende resultaten. Postbedrijf PostNL zakte ook 7,4 procent door een verkoopadvies van Barclays. ABN AMRO daalde 0,7 procent. De overheid wil het belang in de bank terugbrengen tot net onder de 50 procent.

Adidas waarschuwde voor een verlies als gevolg van de breuk met de Amerikaanse rapper Kanye West dat kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Het aandeel kelderde zo’n 11 procent. Het Zweedse defensieconcern Saab steeg bijna 12 procent in Stockholm dankzij sterke kwartaalcijfers. Door de oorlog in Oekra├»ne schroeven veel landen hun defensiebudgetten op.

In Londen zakte Standard Chartered 5 procent nadat First Abu Dhabi Bank liet weten geen bod op de Britse bank te overwegen. Donderdag ging het aandeel nog flink omhoog door overnamespeculatie. In Madrid verloor Inditex 4,6 procent. De eigenaar van kledingketen Zara gaat het salaris van winkelpersoneel in Spanje met gemiddeld 20 procent verhogen.

De euro was 1,0672 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder.