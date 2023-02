Prosus en Philips in staartgroep lagere AEX, Adidas onderuit

Techinvesteerder Prosus en zorgtechnologieconcern Philips behoorden vrijdag tot de grootste dalers in de AEX-index, die een verlies liet zien. Prosus kampte met koersverliezen in de Chinese techsector en Philips met de gevolgen van zijn defecte slaapapneu-apparaten. In Frankfurt ging sportmerk Adidas onderuit na een winstalarm.

De stemming op de Europese markten was negatief in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street. Verscheidene kopstukken van de Amerikaanse centrale bank waarschuwden deze week al dat de rente in de Verenigde Staten verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 753,29 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 1027,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen daalde 0,3 procent. De Britse economie wist afgelopen jaar net een recessie te vermijden na een stagnatie in het vierde kwartaal.

Prosus verloor 1,8 procent door een koersverlies van dik 3 procent van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Philips zakte 1,5 procent. Het zorgtechnologiebedrijf heeft in november en december 8000 nieuwe meldingen gedaan van problemen bij patiƫnten die mogelijk het gevolg zijn van defecte slaapapneu-apparaten. In 82 van die gevallen was er sprake van een sterfgeval, meldde de Amerikaanse toezichthouder FDA.

In de MidKap daalde ABN AMRO 0,2 procent. De overheid wil het belang in de bank terugbrengen tot net onder de 50 procent. Galapagos won 0,8 procent. De biotechnoloog liet weten bemoedigende eerste resultaten te hebben gepresenteerd over veiligheid en werkzaamheid van een kandidaat-medicijn. Galapagos zakte donderdag nog dik 8 procent na tegenvallend nieuws over het middel filgotinib.

Roestvrijstaalmaker Aperam zag de winst afgelopen kwartaal flink afnemen, waarbij de vraag werd gedrukt door de grote voorraden en de verslechterde economische omstandigheden. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor een lager resultaat en topman Timoteo Di Maulo verklaarde dat de bodem inmiddels is bereikt. Het aandeel zakte 4,6 procent. PostNL werd 4 procent lager gezet na een adviesverlaging door de Britse bank Barclays.

In Frankfurt waarschuwde Adidas voor een verlies als gevolg van de breuk met Kanye West dat kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Na een reeks antisemitische uitspraken van de rapper verbrak het Duitse bedrijf de samenwerking. Het aandeel zakte 8 procent.

De euro was 1,0743 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 77,71 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 84,28 dollar per vat.