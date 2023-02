Scooter- en e-bikeverhuurder GreenMo maakt doorstart

De verhuurder van elektrische scooters en e-bikes GreenMo, die vorig jaar failliet werd verklaard, maakt een doorstart. Een groot deel van de werknemers behoudt daarbij zijn baan. Dat hebben de curatoren Marc Udink en Bas Ebels bekendgemaakt.

De activiteiten van GreenMo, E-bike to Go en Helmstadt, zullen worden voortgezet door een consortium bestaande uit een aantal voormalige investeerders en leden van het management. De activiteiten van verhuurbedrijf GO Sharing, dat groene deelscooters verhuurt en voorheen onderdeel was van GreenMo, vallen hier volgens de curatoren buiten.

De komende tijd zal GreenMo zich weer richten op de kernactiviteiten, namelijk de dienstverlening rond de verhuur, service en onderhoud van elektrische fietsen en scooters voor de zakelijke markt. Volgens de curatoren lijkt hiermee de continuïteit van de dienstverlening in zeer korte tijd te zijn gewaarborgd.

GreenMo werd in 2013 opgericht en is vooral bekend van elektrische fietsen voor Thuisbezorgd-koeriers. Naar eigen zeggen is het bedrijf marktleider in de verhuur van elektrische voertuigen, onder meer aan Domino’s Pizza en de politie. In mei 2021 nam de onderneming nog het onderhoudsbedrijf Helmstadt over. Dat is een specialist in het leveren en onderhouden van elektrische voertuigen voor onder meer Defensie en de gemeente Amsterdam.