Vakbonden kondigen staking aan bij fabriek Fokker in Hoogerheide

Vakbonden FNV en CNV kondigen een staking aan onder medewerkers van de fabriek van Fokker in Hoogerheide komende dinsdag. De bonden eisen dat de werknemers van de fabriek eenzelfde verhuisregeling krijgen als de collega’s die werken in de Fokker-fabriek in Helmond. Beide fabrieken sluiten binnenkort hun deuren, de activiteiten worden gecentraliseerd in Papendrecht.

Bij Fokker worden onder meer onderdelen gemaakt voor JSF-gevechtsvliegtuigen. Op de locatie in Hoogerheide in het zuidwesten van Noord-Brabant werken ongeveer 850 personeelsleden die met name elektrische kabels maken. In de fabriek in Helmond vinden hightech-werkzaamheden plaats. Ongeveer 275 medewerkers bouwen daar lichtgewicht constructies, modules en landingsgestellen voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Moederbedrijf GKN Aerospace biedt het personeel in Helmond een hogere vergoeding om te voorkomen dat deze werknemers en hun kennis het bedrijf verlaten, denken de bonden.

De vakbonden en GKN probeerden er tot deze week samen uit te komen. “Het gaat hier over een verschil dat kan oplopen tot tientallen procenten”, zegt CNV-bestuurder Arthur Bot.