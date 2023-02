VNO-NCW wil duidelijkheid over uitvoering stikstofbeleid kabinet

Hoewel de Kamerbrief over stikstof duidelijkheid verschaft over het aandeel dat verschillende sectoren moeten leveren om het stkstofprobleem op te lossen, missen ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland nog wel wat. Zij willen weten hoeveel van de vrijgekomen stikstofruimte gebruikt kan worden voor de bouw van nieuwe woningen en infrastructuur, maar ook voor bijvoorbeeld schone fabrieken.

Die duidelijkheid is nodig omdat het cruciaal is voor de energietransitie en de economie dat de vergunningverlening weer op gang kan komen na al 3,5 jaar stilstand, menen VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemersorganisaties kwamen eerder samen met boeren, bouwbedrijven en natuurorganisaties met een eigen stikstofplan waarbij voldoende ruimte voor economische ontwikkeling belangrijk was, naast ruimte voor natuur en voor zogeheten PAS-melders. Dat zijn boeren die vrijgesteld waren van een vergunning voor de uitstoot van stikstof, maar dat na een uitspraak van de rechter alsnog moeten hebben.

Ook is het nodig om snel de grootste stikstofuitstoters uit te gaan kopen. Op die manier kan er voortgang worden gemaakt.

De plannen voor de industrie, die in 2030 de stikstofuitstoot met 85 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990, kunnen de waardering van VNO-NCW en MKB-Nederland wel wegdragen. Dat terugdringen van de stikstof “gaat gelijk op met de investeringen in CO2-reductie” waardoor de industrie tot 2030 60 procent minder CO2 uitstoot. “Hiermee levert iedereen meer dan zijn fair share.”