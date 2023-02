Britten verwachten dit jaar vrijhandelsakkoord met India

Het Verenigd Koninkrijk verwacht nog dit jaar een vrijhandelsakkoord te sluiten met India, zegt minister voor Internationale Handel Kemi Badenoch. Ze bezocht het land eind vorig jaar voor gesprekken over het wegnemen van handelsbarrières tussen de twee landen en is optimistisch over de kans van slagen.

De Britten hopen onder andere tot afspraken te komen over het verlagen van heffingen aan de grens. Ook zouden bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk meer mogelijkheden moeten krijgen om diensten te verlenen in het Aziatische land, dat tot 1947 een Britse kolonie was. “Ik verwacht dat het dit jaar zal lukken. Maar ik ga geen deadline hanteren, want we hebben eerder kunstmatige deadlines gesteld en dat heeft onderhandelingen eerder belemmerd dan geholpen”, zei Badenoch in een interview met persbureau Bloomberg.

Het Verenigd Koninkrijk stapte drie jaar geleden uit de Europese Unie. Ook dat landenblok voert al lang gesprekken over een handelsovereenkomst met India, dat de eigen economie op veel vlakken nog afschermt voor buitenlandse partijen. In juni zei de Europese Commissie voor het einde van 2023 een deal te willen met India.

In de aanloop naar de brexit schermden voorstanders van een vertrek uit de EU met de betere mogelijkheden om een handelsovereenkomst te sluiten met de Verenigde Staten. Maar Badenoch tempert die verwachtingen, nu het Verenigd Koninkrijk en de VS drie jaar na dato nog geen deal hebben. “Zij zijn nu meer naar binnen gekeerd als het gaat om wat ze met hun economie willen doen”, zegt Badenoch over de Amerikanen. “Als ze geen vrijhandelsovereenkomsten willen sluiten met wie dan ook, kunnen wij ze niet dwingen.”

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden kreeg vanuit Europese hoek veel kritiek op de zogeheten Inflation Reduction Act. Dat is een steunpakket van honderden miljarden dollars voor de vergroening van de Amerikaanse economie. Maar omdat er veel fiscale en financiële voordelen in zitten voor bedrijven die in de Verenigde Staten produceren, zorgt dit volgens critici voor oneerlijke concurrentie tussen landen bij het binnenhalen en behouden van bedrijven.