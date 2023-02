VS zetten zes Chinese bedrijven op zwarte lijst om spionageballon

De Verenigde Staten hebben zes Chinese bedrijven op een zwarte lijst gezet vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de ontwikkeling van spionageballonnen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel hebben deze ondernemingen meegewerkt aan luchtvaartprogramma’s van het Chinese Volksbevrijdingsleger, waaronder de ontwikkeling van luchtballonnen.

Nu de bedrijven op een speciale lijst staan, is het vrijwel onmogelijk voor hen geworden om bepaalde technologie uit de Verenigde Staten te kopen. Zij kunnen dit pas als ze daar een speciale vergunning voor krijgen van de Amerikaanse overheid.

Vorige week ontdekten de Amerikanen een Chinese ballon die over de Verenigde Staten vloog. De luchtballon werd uiteindelijk neergeschoten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was de observatieballon overduidelijk uitgerust met spionageapparatuur. China beweert dat het om een weerballon ging.

Een van de zes bedrijven op de zwarte lijst is Beijing Nanjiang Aerospace Technology, een dochteronderneming van Deluxe Family. Het bedrijf was volgens Chinese staatsmedia betrokken bij de ontwikkeling van het eerste civiel-militaire luchtschip voor ruimtevaart. Andere bedrijven op de zwarte lijst zijn China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology en Shanxi Eagles Men Aviation.