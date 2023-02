Opnieuw cijfergolf op Amsterdamse beurs

Beleggers op de Amsterdamse beurs krijgen opnieuw een drukke beursweek voor de kiezen. Grote bedrijven als Randstad, Ahold Delhaize, Heineken, DSM en Air France-KLM komen verspreid over deze week met hun jaarcijfers.

Van die blikvangers opent Randstad de rij, waarbij het uitzendconcern een graadmeter vormt voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bij Ahold Delhaize en Heineken valt mogelijk wat meer op te maken over de verdere ontwikkeling van de inflatie voor voedsel, die momenteel hoger is dan de algehele inflatie.

Maar daarnaast zijn er ook nog de nodige andere bedrijven die de boeken openen, zoals bouwbedrijven BAM en Heijmans, verzekeraar NN Group, laadpalenbedrijf Alfen en informatieleverancier RELX. Elders in Europa komen onder meer Philips-concurrent Siemens Healthineers, industrieel concern Thyssenkrupp en autobouwer Renault met cijfers. Maar ook luxeconcern Hermès komt met resultaten.

En ook in de Verenigde Staten is het cijferseizoen nog niet gedaan. Daar is drankenproducent Coca-Cola een opvallende naam, net als levensmiddelenmaker Kraft Heinz en Restaurant Brands International, het moederbedrijf van Burger King. Ook maker van landbouwvoertuigen Deere opent de boeken.

Ook uit de Verenigde Staten komen inflatiecijfers, die van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. In Nederland verwerken beleggers bovendien cijfers over de economische groei hier, maar ook nieuwe cijfers over die in de hele eurozone.

Verder blijft de blik ook gericht op de olieprijzen. Die gingen deze week stevig omhoog nadat Rusland aankondigde minder olie te gaan produceren als reactie op Westerse sancties. Het lijkt er niet op dat andere grote olielanden als Saudi-Arabië de productie op zullen voeren, terwijl oliekartel OPEC wel verwacht dat de vraag naar olie dit jaar die van voor de coronapandemie overstijgt.