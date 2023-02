AEX koerst af op vlak begin van drukke cijferweek

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een vrijwel vlakke opening. Beleggers maken zich op voor een drukke week, die relatief rustig begint. Later in de week komen grote bedrijven als uitzender Randstad, supermarktconcern Ahold Delhaize, bierbrouwer Heineken, speciaalchemiebedrijf DSM en luchtvaartcombinatie Air France-KLM met hun jaarcijfers.

Ook wordt uitgekeken naar het belangrijke inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat dinsdag verschijnt. Vorige week keerde de rentevrees weer terug op de aandelenmarkten nadat veel bestuurders van de Amerikaanse centrale bank, waaronder voorzitter Jerome Powell, waarschuwden dat de rente waarschijnlijk verder omhoog moet om de hardnekkig inflatie onder controle te krijgen. De inflatie koelt weliswaar af de laatste tijd, maar dat komt vooral door de lagere energieprijzen. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende energieprijzen niet worden meegenomen, blijft hoog.

Verder blijft de blik ook gericht op de olieprijzen. Die gingen afgelopen week stevig omhoog nadat Rusland aankondigde minder olie te gaan produceren als reactie op westerse sancties. Grote olie- en gasconcerns als Shell lieten daardoor stevige koerswinsten zien. Maandag gingen de olieprijzen echter weer omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 78,84 dollar en Brentolie werd 1 procent goedkoper op 85,53 dollar per vat.

De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,4 procent. De geopolitieke spanningen tussen de VS en China zorgden daarbij voor terughoudendheid. Het Amerikaanse leger heeft voor de vierde keer deze maand een vliegend object neergeschoten. De objecten die de afgelopen dagen zijn neergehaald, leken volgens een Witte Huis-woordvoerder echter “niet veel” op de Chinese ballon die op 4 februari werd neergeschoten en waren veel kleiner.

KPN liet weten Herman Dijkhuizen te willen benoemen tot commissaris bij het telecomconcern. Hij volgt Catherine Guillouard op die zal terugtreden. Dijkhuizen is momenteel financieel topman van NIBC Holding, waar hij eind juni afscheid neemt.

De Europese beurzen sloten vrijdag lager. De AEX daalde 0,6 procent tot 752,22 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,4 procent. Wall Street ging gemengd de week uit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 33.869,27 punten en de brede S&P 500 won 0,2 procent. Techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent.

De euro was maandagochtend 1,0675 dollar waard, tegen 1,0672 dollar op vrijdag.