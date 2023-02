Chipbedrijf Besi koploper in groene AEX, Philips onderaan

Besi was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een winst liet zien. Het chipbedrijf profiteerde van een positief analistenrapport van ING, waarin het koersdoel werd verhoogd en het koopadvies ongewijzigd bleef. Zorgtechnologieconcern Philips zette daarentegen de daling voort en was de grootste verliezer bij de hoofdfondsen.

Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat dinsdag verschijnt. Ook komen later deze week grote bedrijven als uitzender Randstad, supermarktconcern Ahold Delhaize, bierbrouwer Heineken, speciaalchemiebedrijf DSM en luchtvaartcombinatie Air France-KLM met hun jaarcijfers.

Vorige week keerde de rentevrees weer terug op de aandelenmarkten nadat veel bestuurders van de Amerikaanse centrale bank, onder wie voorzitter Jerome Powell, hadden gewaarschuwd dat de rente waarschijnlijk verder omhoog moet om de hardnekkige inflatie onder controle te krijgen. De inflatie koelt weliswaar af de laatste tijd, maar dat komt vooral door de lagere energieprijzen. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende energieprijzen niet worden meegenomen, blijft hoog.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 756,54 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1018,17 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De Turkse beurs was nog altijd gesloten na het stilleggen van de handel op 8 februari, in de nasleep van de aardbevingen in het land. De heropening van de beurs in Istanbul, die op woensdag staat gepland, zou volgens persbureau Bloomberg echter kunnen worden uitgesteld.

Naast Besi (plus 2,3 procent) stonden betaalbedrijf Adyen, techinvesteerder Prosus en levensmiddelenconcern Unilever in de kopgroep van de AEX, met winsten van ruim 1 procent. Philips verloor 1,1 procent. Vrijdag zakte het aandeel al 1,9 procent na tegenvallend nieuws over de defecte slaapapneu-apparaten van het bedrijf.

In de MidKap klom Aperam 0,7 procent. De roestvrijstaalmaker raakte vrijdag nog dik 7 procent kwijt na tegenvallende resultaten. Laadpalenfabrikant Alfen ging aan kop met een plus van ruim 2 procent. Flitshandelaar Flow Traders sloot de rij met een min van 3 procent.

De euro was 1,0677 dollar waard, tegen 1,0672 dollar op vrijdag. De olieprijzen daalden na de sterke opmars vorige week. Die stijging volgde op de aankondiging van Rusland om minder olie te gaan produceren als reactie op westerse sancties. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 78,62 dollar en Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 85,26 dollar per vat.