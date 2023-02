Meer bloemen uit Afrika en Zuid-Amerika door energiecrisis

Bloemen uit Afrika en Zuid-Amerika zijn in aanloop naar Valentijnsdag populairder geworden. Volgens de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) dreigen deze buitenlandse bloemen de duurdere Nederlandse sierteeltproducten te vervangen. Kwekers hebben er hier voor gekozen minder bloemen te produceren vanwege de dure energie, waardoor het aantal bloemen van eigen bodem schaars is.

De vraag naar bloemen voor Valentijnsdag (dinsdag) is goed, maar het grote probleem zit volgens branchevereniging VGB aan de Nederlandse productiekant. “Gevolg is dat de bloemenimport uit Afrika en Zuid-Amerika verder toeneemt en daarmee de algehele productie versnippert”, zegt Ismael de Feijter, directeur van bloemenexporteur Anton Spaargaren.

Dit zet ook de positie van Nederland als bloemendistributeur verder onder druk. “Buitenlandse handelaren zullen meer rechtstreeks afnemen van de productielanden, waardoor Nederland zijn positie als draaischijf steeds verder zal verliezen”, aldus VGB.

Vooral naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gingen in aanloop naar Valentijnsdag minder bloemen. Vanuit de meeste landen buiten de top 3 groeide de belangstelling juist. In januari kwam de export van bloemen 3 procent lager uit dan een jaar eerder op een bedrag van 331 miljoen euro, meldt VGB op basis van cijfers van Floridata.

Eind vorige week meldden bloemenplatforms Topbloemen.nl en Fleurop al dat Nederlanders ondanks de inflatie nog altijd een bloemetje kopen voor hun geliefde. Wel gaat vaker de keuze uit naar tulpen of een gemengd boeket in plaats van duurdere rozen.