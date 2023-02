Meer vraag naar kantoorruimte in Europa na coronacrisis

De vraag naar kantoorruimte in Europa is het afgelopen jaar flink gestegen. Dat meldt de internationale vastgoedadviseur Cushman & Wakefield op basis van eigen data. In totaal werd er vorig jaar voor 12,6 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte gehuurd, een stijging van 15 procent op jaarbasis.

De stijging komt volgens de makelaar onder meer doordat meer mensen zijn teruggekeerd naar kantoor na de coronacrisis. Tijdens de pandemie werkten veel mensen nog op afstand.

De data van Cushman & Wakefield hebben betrekking op kantorenmarkten in dertig Europese landen. In 23 van deze landen zag de makelaar meer vraag. De totale beschikbare kantoorruimte in Europa steeg in een jaar tijd met 0,7 procent tot 22,6 miljoen vierkante meter. Volgens Cushman & Wakefield zijn in Luxemburg-stad de meeste kantoren bezet, daar is nog 4,2 procent beschikbaar voor de verhuur. Data die specifiek gaat over de ontwikkeling van kantoorruimte in Nederland ontbreekt.

De huurprijs van kantoorruimte is eveneens flink gestegen. Gemiddeld betaalden bedrijven in het laatste kwartaal van vorig jaar 6,2 procent meer op jaarbasis. Volgens Cushman & Wakefield is dat de sterkste stijging sinds medio 2008.