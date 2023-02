Brouwers: verkoop carnavalsbier boven niveau van voor corona

Hoewel carnavalsvierders dit jaar meer moeten neertellen voor hun zogeheten leutpenningen, leutneutbonnen en neutmunten, voorzien grote bierbrouwers toch dat er meer pilsjes verkocht gaan worden tijdens carnaval dan in 2019. Dat was het laatste jaar voor de coronapandemie. “We verwachten hogere volumes te doen dan voor corona”, zegt een woordvoerster van Swinkels Family Brewers, de brouwer van het biermerk Bavaria.

“Vorig jaar vierden we carnaval met de handrem erop. Dit jaar kunnen we het feest gelukkig weer vieren zoals het hoort en we verwachten dan ook dat het een feest zal worden als voor corona”, stelt de zegsvrouw. Zaterdag barst carnaval officieel los in het zuiden van Nederland en het duurt tot dinsdag middernacht.

Ook bij Heineken hebben ze het druk met bierleveringen aan de horeca in de carnavalsprovincies. “Er wordt veel bier besteld, meer dan de jaren voor corona. Dat heeft onder andere te maken met grote feesten die in carnavalssteden georganiseerd worden”, zegt een woordvoerder. Horecaondernemers hebben volgens hem dit jaar grotere tenten, waardoor ze meer gasten kunnen ontvangen. “En daardoor meer bier kunnen verkopen”, aldus de zegsman van de brouwer. “Ondernemers hebben er veel zin in en verwachten er ook veel van.”

De hoge inflatie en de hogere prijs voor een biertje lijken geen redenen voor carnavalsvierders om het financieel wat rustiger aan te doen. “Daar zien wij geen terughoudendheid”, zegt de Heineken-woordvoerder. Hoeveel bier de brouwer precies meer verkoopt wil hij niet zeggen. “Dat is vertrouwelijke informatie.”

Concurrent Grolsch uit Enschede is wat terughoudender. “Op basis van de verkopen van de afgelopen twee weken hebben we er vertrouwen in dat carnaval weer gezellig gevierd kan worden. Het is nu nog moeilijk te zeggen of deze carnaval beter gaat worden dan voor de pandemie”, zegt een woordvoerder. Mensen hebben volgens hem wel meer zin om weer een feestje te vieren of naar een evenement te gaan.

Hij wijst er ook op dat de verkoop van alcoholvrije bieren “onverminderd doorzet”. Het aanbod van verschillende alcoholvrije bieren, vooral speciaalbieren, blijft volgens hem ook groeien. Ook Swinkels en Heineken zien een toegenomen vraag naar alcoholvrij bier.