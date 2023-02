Coca-Cola en moeder Burger King na cijfers omlaag op Wall Street

Coca-Cola en Restaurant Brands International, de eigenaar van onder meer hamburgerketen Burger King, hoorden dinsdag bij de verliezers op Wall Street. Beleggers waren niet enthousiast over de resultaten die de Amerikaanse bedrijven presenteerden. De aandelenbeurzen in New York gingen gemengd de handel uit, na de opmars een dag eerder. De markt reageerde ook op het bericht dat de Amerikaanse inflatie in januari nog hoger was dan door kenners werd verwacht.

Coca-Cola zakte bijna 2 procent. De frisdrankenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. Maar dat was vooral te danken aan hogere prijzen. Het verkoopvolume nam juist licht af.

Restaurant Brands International zag de kwartaalwinst op zijn beurt stijgen, maar verloor op de beurs bijna 3 procent. Eerder lieten concurrenten als McDonald’s en Yum Brands, de eigenaar van Taco Bell, Pizza Hut en KFC, al sterke resultaten zien doordat Amerikaanse consumenten vanwege de hoge inflatie vaker kiezen voor de meer betaalbare snacks van de fastfoodconcerns.

Dat de inflatie in de Verenigde Staten in januari relatief hoog bleef zou kunnen betekenen dat de Federal Reserve langer doorgaat met het verhogen van de rente om de inflatie te bedwingen. En dat zou ongunstig kunnen zijn voor de waardering van aandelen. Maar er was dinsdag ook een vooraanstaande centralebankier die aangaf dat de Fed inmiddels wel dicht bij het moment lijkt dat de rente niet meer omhoog zou hoeven.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,5 procent lager op 34.089,27 punten. De brede S&P 500 verloor een fractie tot 4136,13 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,6 procent omhoog tot 11.960,14 punten.

Ford verloor bijna 1 procent. De autofabrikant gaat de komende drie jaar 3800 banen schrappen in Europa. Het gaat vooral om technische en administratieve banen. De banenreductie hangt samen met de overgang naar elektrische auto’s. Die hebben minder onderdelen waardoor er minder werk is om onderdelen te ontwikkelen.

Verder won Avis bijna 11 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. De autoverhuurder liet verder weten dat de sterke vraag zich ook in het huidige kwartaal heeft voortgezet. Palantir Technologies dikte daarnaast meer dan 21 procent aan. Het databedrijf wist afgelopen kwartaal voor het eerst een nettowinst te boeken.

De euro was 1,0738 dollar waard, tegen 1,0715 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 1 procent minder op 79,09 dollar. Brentolie werd ook dik 1 procent goedkoper, op 85,60 dollar per vat.