Consumentenbond: belast woekerwinst olie- en gasbedrijven meer

De Nederlandse overheid zou de hoge winsten van olie- en gasbedrijven zwaarder moeten belasten. De inkomsten kunnen dan gebruikt worden om woningen sneller te isoleren en energiearmoede tegen te gaan, meent de Consumentenbond.

De bond vindt dat de Nederlandse regering te weinig doet door op de hoge winsten 33 procent belasting te heffen. In oktober 2022 nam de Europese Unie een wet aan die stelde dat de lidstaten dergelijke woekerwinsten met minimaal dat percentage moeten belasten. “De EU-regeling biedt lidstaten alle ruimte om hogere belastingen te heffen, maar de Nederlandse overheid kiest voor het minimum. Wij vinden dat veel te mager”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Zij roept de Tweede Kamer op een amendement van GroenLinks te steunen dat vraagt om een heffing van 49,5 procent, gelijk aan het hoogste belastingtarief voor de loonbelasting. Zo’n extra heffing levert volgens de Consumentenbond 1,7 miljard euro op. Daarmee kunnen slecht ge├»soleerde huur- en koopwoningen sneller verbeterd worden, oppert de bond.

“Op die manier wordt het geld tenminste goed besteed en wordt er structureel iets gedaan aan energiearmoede. Nu zien we dat bedrijven met hun overwinsten weer volop nieuwe investeringen in fossiele brandstof doen. Ondanks de klimaatcrisis”, stelt Molenaar. “En ondanks het feit dat sommige consumenten nauwelijks hun energierekening kunnen betalen. Dat is onverteerbaar.”