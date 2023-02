Ford schrapt 3800 banen in Europa, merendeel in Duitsland

Autoproducent Ford gaat de komende drie jaar 3800 banen schrappen in Europa. Daarvan verdwijnen er 2300 in Duitsland en nog eens 1300 in het Verenigd Koninkrijk. De overige tweehonderd banen worden in andere landen geschrapt. Het gaat vooral om technische en administratieve banen.

Volgens het Amerikaanse bedrijf hangt de banenreductie samen met de overgang naar elektrische auto’s. Die hebben minder onderdelen waardoor er minder werk is om onderdelen te ontwikkelen. Er blijven nog 3400 ingenieurs bij Ford in Europa. Die zullen technologie van hun Amerikaanse collega’s doorontwikkelen en aanpassen aan Europese eisen.

Maar ook de noodzaak om kosten te besparen, speelt mee. Ford wil het personeelsbestand vooral door middel van vrijwillige vertrekregelingen laten krimpen.

De afgelopen jaren is Ford al veel kleiner geworden in Europa. Het bedrijf besloot hier veel minder verschillende auto’s te gaan aanbieden en zette in 2019 ook al een streep door 12.000 functies. Toen verdwenen er meer dan 5000 banen in Duitsland en werd ook in Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk flink gesneden.