Geen recessie, economie groeide in vierde kwartaal met 0,6 procent

Nederland is niet in een recessie terechtgekomen. De economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In het derde kwartaal was de economie nog gekrompen.

Veel onderdelen van de economie droegen bij aan de economische groei, stelt het statistiekbureau. In de laatste drie maanden gaven consumenten 0,9 procent meer uit dan in het voorgaande kwartaal. Vooral aan diensten zoals cultuur, horeca, vervoer en communicatie besteedden huishoudens meer, zelfs gecorrigeerd voor hogere prijzen. De overheid besteedde 0,4 procent meer en er werd meer geïnvesteerd in woningen, gebouwen en infrastructuur. Ook groeiden de uitvoer en invoer, maar de export iets harder.

Nederland deed het bovendien beter dan omringende landen. Zo kromp de Duitse economie en gingen die in Frankrijk en België veel minder sterk vooruit. In de hele Europese Unie bleef de economie even groot als in het derde kwartaal.

Over heel het afgelopen jaar groeide de economie met 4,5 procent. Vooral de consumptie van huishoudens en de groei van de export ten opzichte van de import droegen daaraan bij. In 2021 groeide de economie iets harder, met 4,9 procent.