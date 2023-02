Hyundai en Kia passen software auto’s aan vanwege TikTok-filmpjes

Hyundai en Kia komen met een gratis software-upgrade voor meer dan 8 miljoen Amerikaanse voertuigen om een toename van autodiefstallen in de Verenigde Staten een halt toe te roepen. Op TikTok en andere sociale media gaan namelijk filmpjes rond waarin wordt uitgelegd hoe je bepaalde modellen die zijn gemaakt tussen 2015 en 2019 handig kunt hacken en stelen.

De 3,8 miljoen Hyundais en 4,5 miljoen Kia’s die een update krijgen missen zogeheten elektronische immobilizers, die kunnen voorkomen dat de motor van de auto start als iemand niet de juiste sleutel heeft. Bijna alle auto’s van andere fabrikanten die in dezelfde periode zijn gemaakt, hebben standaard wel dat onderdeel. De software-upgrade moet ervoor zorgen dat ook de Hyundais en Kia’s goed worden beveiligd.

De TikTok-filmpjes zijn in de VS niet zonder gevolgen. Amerikaanse claims van diefstal betroffen vorig jaar bijna twee keer zo vaak Hyundai- en Kia-voertuigen in vergelijking met wagens van andere fabrikanten met vergelijkbare bouwjaren. De inbraakgolf zou al zijn begonnen in 2021.

In de Amerikaanse staat Wisconsin was eerder veel aandacht voor de gebrekkige beveiliging van de Hyundais en Kia’s en daarvandaan zou de berichtenstroom zich hebben verspreid over de rest van het land. Volgens de Amerikaanse toezichthouder NHTSA hebben er ook veertien ongelukken plaatsgevonden waarbij de filmpjes mogelijk een rol hebben gespeeld. Daarbij zijn ook acht mensen overleden.

Of de problemen ook voor Hyundais en Kia’s in Nederland spelen, is niet bekend. Woordvoerders van Hyundai Nederland en Kia Nederland waren niet bereikbaar voor commentaar. Ook TikTok heeft nog niet op het bericht gereageerd.