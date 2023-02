Inflatie in Argentinië stijgt tot bijna 99 procent

Het leven in Argentinië is inmiddels bijna twee keer zo duur als een jaar geleden. Nieuwe cijfers uit het Zuid-Amerikaanse land wijzen uit dat de inflatie er is gestegen tot 98,8 procent. Dat is meer dan economen in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden. Vergeleken met december lagen de prijzen voor Argentijnse consumenten in januari gemiddeld 6 procent hoger. Onder andere levensmiddelen zijn fors in prijs omhooggegaan.

Argentinië gaat al jaren gebukt onder tal van economische problemen en het lukt maar niet om van de torenhoge inflatie af te komen. De huidige president Alberto Fernandez heeft ook al van alles geprobeerd, zoals het bevriezen van prijzen en bepaalde beperkingen voor de import. Maar zonder echt resultaat. Het zit de Argentijnen ook niet mee dat de inflatie de laatste tijd wereldwijd hard is opgelopen, ook in Nederland, al ligt de inflatie hier wel veel lager dan in Argentinië.

Toch vallen de huidige prijsstijgingen in Argentinië nog mee als je ze vergelijkt met begin jaren negentig. Toen bereikte de inflatie in Argentinië een niveau van wel 2600 procent. Destijds woedde een diepe economische crisis en de Argentijnse regering moest toen grote hervormingen doorvoeren om het land er weer bovenop te helpen, wat overigens niet kon voorkomen dat zich eind jaren negentig weer een nieuwe crisis voordeed.