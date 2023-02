Inflatie in VS valt hoger uit dan verwacht

Amerikanen waren in januari gemiddeld 6,4 procent meer kwijt aan boodschappen, diensten of andere uitgaven voor hun levensonderhoud. Daarmee nam de inflatie iets af vergeleken met de voorgaande maand, maar ligt die nog altijd ver boven het niveau dat centrale bankiers gezond vinden. Economen verwachtten in doorsnee een sterkere afname van de inflatie.

In december stegen de consumentenprijzen op jaarbasis nog met 6,5 procent. Zonder de sterk wisselende prijzen voor voedingsmiddelen en brandstoffen stegen de prijzen in doorsnee met 5,6 procent, wat ook meer was dan verwacht.

Tussen december en januari werd het dagelijks leven in de Verenigde Staten 0,5 procent duurder, blijkt verder uit cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS). Tussen december en november daalden de prijzen juist licht.

Inflatiecijfers zijn belangrijk voor de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Die probeert al een tijdlang de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen. Die ingrepen hebben tot recessiezorgen geleid op de aandelenbeurzen, die vorig jaar terrein verloren.