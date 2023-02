Kaag: geruststellend dat Nederland niet in recessie ging

Minister van Financiën Sigrid Kaag vindt het “geruststellend” dat Nederland eind vorig jaar niet in een recessie is beland en de economie in het laatste kwartaal met 0,6 procent groeide. Ook deed Nederland het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beter dan buurlanden Duitsland en België. “Daar ontleen ik aan dat ook de overheid haar steentje heeft bijgedragen”, zei Kaag na afloop van een vergadering met haar EU-collega’s in Brussel.

De D66-leider erkent dat de (voorlopige) CBS-cijfers niet “alleen maar zonneschijn” zijn. “De inflatie blijft hoog, de rente is gestegen”, noemt Kaag als voorbeeld. “We moeten nu goed gaan nadenken over het afbouwen van de steunmaatregelen.” Zo bestaat er sinds januari een prijsplafond voor stroom en gas. In EU-verband is afgesproken dat de steun voor burgers en bedrijven “tijdelijk en gericht” moeten zijn.

Kaag zegt nu uit te kijken naar de ramingen voor dit jaar van het Centraal Economisch Plan (CEP) dat in maart wordt gepubliceerd. Die cijfers zijn relevant voor de voorjaarsnota. Daarin wordt onder meer op een rijtje gezet wat het kabinet met eventuele financiële meevallers of tegenvallers doet.