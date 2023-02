Meer bezoek IKEA-winkels door lage prijzen en reclames

IKEA heeft meer klanten naar zijn winkels gelokt door met de prijzen te stunten. Ook met tijdelijke kortingsacties, die het Zweedse woonwarenhuis normaal gesproken nooit had, lukte het om klanten ondanks de hoge inflatie toch te laten komen, zegt topman Jesper Brodin van Ingka. Dat bedrijf bezit het overgrote deel van de winkels van IKEA.

Volgens Brodin zijn de bezoekersaantallen en de aantallen verkochte producten dit boekjaar, dat bij Ingka tot en met augustus loopt, hoger dan vorig jaar. “Dat begon aan het einde van de lente vorig jaar al en heeft zich doorgezet.”

Inter IKEA, de eigenaar van het IKEA-merk en de ontwikkelaar van de producten van het Zweedse meubelconcern, liet in november weten de prijzen van populaire productgroepen te verlagen. Ook ging dat bedrijf meer kortingen inzetten. Brodin denkt dat dit tijdelijk zal zijn. “Het is geen nieuwe commerciĆ«le strategie. Over een jaar of twee zullen we weer veel meer kijken naar de middellange en lange termijn.”

Vorig jaar verhoogde IKEA de prijzen nog voor veel producten omdat de materialen en het vervoer duurder werden. Brodin wilde niet zeggen of de gemiddelde verkoopprijs in zijn winkels hoger of lager is dan een jaar eerder. Maar de Ingka-topman ziet nog geen tekenen dat de vraag afzwakt of dat markten waar het Zweedse bedrijf actief is een diepe recessie ingaan.