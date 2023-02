Moederbedrijf MediaMarkt verhoogt omzet in feestdagenkwartaal

Het Duitse winkelconcern Ceconomy, moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft in de feestdagenperiode meer omzet behaald, ondanks terughoudendheid bij aankopen door consumenten vanwege de hoge inflatie. Het bedrijf zegt dat de groei sterker was dan de gehele markt.

De omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar van de onderneming uit Düsseldorf steeg met 4,9 procent tot 7,1 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. Ceconomy verkocht meer spullen en verdiende ook meer met het repareren van elektronische apparaten. De nettowinst nam met bijna 4 procent toe tot 127 miljoen euro.

In een toelichting stelt topman Karsten Wildberger dat Ceconomy een goede start van het nieuwe financiële jaar heeft gemaakt. Volgens hem wierp een goede voorbereiding voor de kerstperiode haar vruchten af en was er veel vraag van klanten.

Ceconomy meldde verder zijn Zweedse MediaMarkt-winkels te verkopen aan het Scandinavische bedrijf Power International. In ruil daarvoor krijgt Ceconomy een belang van 20 procent in de Zweedse tak van Power International. MediaMarkt telt 29 winkels en circa 1300 werknemers in Zweden.