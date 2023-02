Nieuwe cao afsluiten dit jaar lastiger geworden, zegt adviseur

Werkgevers en werknemers worden het begin dit jaar maar moeilijk eens over een nieuwe cao. Waar personeel graag een volledige compensatie wil voor de sterke prijsstijgingen vinden bedrijven dit meestal te ver gaan, signaleert AWVN. Volgens de belangrijke adviseur over arbeidsvoorwaarden voor werkgevers werden in januari maar veertien cao-akkoorden afgesloten, terwijl dat de afgelopen jaren gemiddeld 24 waren in die maand.

AWVN spreekt van “spanning aan tafels” en posities die verharden bij werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers, zoals vakbonden. Veel Nederlanders ondervinden die toegenomen spanningen aan den lijve, want de afgelopen weken reden veel bussen en regionale treinen niet vanwege stakingen en werd in sommige gemeenten geen vuilnis opgehaald. Die acties maken deel uit van campagnes voor een betere cao.

De loonstijgingen die werkgevers en werknemers uiteindelijk afspreken, nemen al maanden toe. Zo was de gemiddelde loonsverhoging in januari 6,3 procent, wat weer iets meer is dan in december. Maar prijzen stegen in januari nog altijd harder. Volgens het CBS was de inflatie 7,6 procent.

Volgens AWVN proberen werkgevers hun personeel te helpen met eenmalige uitkeringen of de inhuur van financieel adviseurs. Maar een volledige compensatie voor de sterk gestegen prijzen is volgens de organisatie onrealistisch, onder andere omdat bedrijven ook op andere vlakken te maken hebben met hogere kosten.